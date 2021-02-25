Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'da mevkidaşı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin, "Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız. Askerlerin demokrasi ile işbaşına gelmiş hükümete, darbe yapmayı bırakın, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez" diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun hükümetin istifasını istediğini ve darbe girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Sputnik