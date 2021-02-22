İran gerekirse yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün akşam saatlerinde Uzmanlar Meclisi üyeleriyle görüştü.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede, "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen yasaya atıfta bulunarak, "Meclis bir yasayı onayladı ve hükümet de bunu olumlu karşıladı. Düne kadar da yapılması gerekenleri yaptılar ve inşallah yarın da bu yasanın bir bölümü uygulanacaktır" dedi.

Meclis ile hükümet arasındaki bazı görüş ayrılıklarına işaret eden Devrimi Lideri, "Bu ihtilaflar çözülebilir. İki tarafın birbiriyle işbirliği yaparak meseleyi çözmeleri lazım. İhtilaflar arttırılmamalı ve ülkeden iki farklı sesin çıkmaması gerekir. Hükümet kendisini yasaya uymakla yükümlü biliyor. Bu iyi bir yasadır ve dikkatli bir şekilde yürürlüğe girmelidir” değerlendirmesini yaptı.

İslam Devrimi Lideri, Amerika ve üç Avrupa ülkesinden gelen açıklamaların kibirlice, alacaklı gibi ve insafsızca bir tavırda olduğu belirterek, "Onların bu tavrının İran halkının yanında daha çok menfur olmalarından başka bir sonucu olmayacak. İran, nükleer enerji konusundaki mantıksal yaklaşımından vazgeçmeyecektir. Ülkenin yararı ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse yüzde 60 oranında uranyum bile zengileştirilecek" dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, sözlerine şöyle devam etti: ABD nükleer anlaşmadan çekildiğinde ve diğerleri ona katıldığı zaman, Kur’an-ı Kerim’in emrine uygun olarak sizin de bağlılığınızı bırakmanız gerekir. Buna rağmen saygın hükümetimiz taahhütleri bırakmadı ve bazılarını kademeli olarak azalttı. Tabii ki eğer karşı taraflar taahhütlerini yerine getirirse bunlar yeniden uygulanabilir.

İslam Devrimi Lideri, "Bu arada, bir uluslararası siyonist palyaço sürekli olarak İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini söylüyor, ama şunu bilmelidir ki İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah edinmeye karar verseydi o ve ondan daha büyükleri de engel olamazlardı. İran’ın nükleer silah üretmesini engelleyen konu, sivillerin katliamına neden olan kimyasal yada nükleer silahlar edinmeyi yasaklayan İslami düşüce ve ilkelerdir" dedi.

Ayetullah Hamanei, ABD'nin atom bombası saldırısında 220 bin kişinin katledildiğini, Yemen'deki mazlum halkın kuşatıldığını ve Batı yapımı savaş uçakları tarafından pazar, hastane ve okulların bombalandığına işaret ederek, "Sivilleri ve masum insanları öldürmek, Amerika ve Batı yöntemidir. İslam Cumhuriyeti bu yöntemi kabul etmiyor. Bu yüzden de nükleer silahların üretilmesini düşünmüyor." ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, "Nükleer silah meselesi bir bahane. Onlar İran’ın konvansiyonel silahlar edinmesine bile karşı çıkıyor. Çünkü İran’ın güçsüz kalmasını istiyorlar. Nükleer santralleri daha sağlıklı, daha temiz ve daha ucuz enerji sağlayarak yakın gelecekte en önemli enerji kaynaklarından biri olacak. Ülkenin uranyum zenginleştirme ihtiyacı apaçık bir konudur. Bu ihtiyacı da gelecekte zamanı geldiği gün değil, bugünden itibaren düşünmemiz gerekir" dedi.

Ayetullah Hamanei, "Batılılar, İran'ın nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğu bir günde onlara muhtaç kalmasını ve bu ihtiyacı bize baskı aracı olarak kullanmalarını istiyorlar. İran İslam Cumhuriyeti nükleer meselesinde diğer durumlarda olduğu gibi geri adım atmayacak ve ülkenin bugünkü ve yarınının ihtiyacının olduğu yönünde güçlü bir şekilde ilerleyecektir." diye konuştu.