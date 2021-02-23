Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran gerekirse yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün akşam saatlerinde Uzmanlar Meclisi üyeleriyle görüştü.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede, "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen yasaya atıfta bulunarak, "Meclis bir yasayı onayladı ve hükümet de bunu olumlu karşıladı. Düne kadar da yapılması gerekenleri yaptılar ve inşallah yarın da bu yasanın bir bölümü uygulanacaktır" dedi.

Ayetullah Hamanei, ABD'nin atom bombası saldırısında 220 bin kişinin katledildiğini, Yemen'deki mazlum halkın kuşatıldığını ve Batı yapımı savaş uçakları tarafından pazar, hastane ve okulların bombalandığına işaret ederek, "Sivilleri ve masum insanları öldürmek, Amerika ve Batı yöntemidir. İslam Cumhuriyeti bu yöntemi kabul etmiyor. Bu yüzden de nükleer silahların üretilmesini düşünmüyor." ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, "Nükleer silah meselesi bir bahane. Onlar İran’ın konvansiyonel silahlar edinmesine bile karşı çıkıyor. Çünkü İran’ın güçsüz kalmasını istiyorlar. Nükleer santralleri daha sağlıklı, daha temiz ve daha ucuz enerji sağlayarak yakın gelecekte en önemli enerji kaynaklarından biri olacak. Ülkenin uranyum zenginleştirme ihtiyacı apaçık bir konudur. Bu ihtiyacı da gelecekte zamanı geldiği gün değil, bugünden itibaren düşünmemiz gerekir" dedi.

Ayetullah Hamanei, "Batılılar, İran'ın nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğu bir günde onlara muhtaç kalmasını ve bu ihtiyacı bize baskı aracı olarak kullanmalarını istiyorlar. İran İslam Cumhuriyeti nükleer meselesinde diğer durumlarda olduğu gibi geri adım atmayacak ve ülkenin bugünkü ve yarınının ihtiyacının olduğu yönünde güçlü bir şekilde ilerleyecektir." diye konuştu.

Nükleer tesislerinin kamera görüntüsü UAEA'ya verilmeyecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki don gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran ziyareti

Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretine ilişkin, "Sayın Grossi'nin Tahran ziyareti çerçevesinde çok verimli görüşmeler yapıldı ve bu İran Atom Enerjisi Kurumu için büyük bir başarıdır. Sayın Grossi'nin ziyareti sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir taviz verilmedi ve UAEA ile sağlanan uzlaşı İran İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yasa kapsamındadır." dedi.

'Ajans’a herhangi bir video görüntüsü verilmeyecektir'

Hatipzade, "Meclis yasasına göre Ek Protokol'ün gönüllü uygulaması durdurulacak ve koruma önlemleri kapsamında önümüzdeki 3 ay içerisinde bazı gerekli izleme çalışmaları yapılacaktır. Tesislerde yerleştirilen kameralar en önemli teknik sorun. Belirlenen sürede Ajans’a herhangi bir video görüntüsü verilmeyecektir." ifadelerinde bulundu.

İran'ın dondurulan döviz rezervleri konusunda önemli gelişme

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti bugün Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Jeong-Hyun ile bir araya geldi.

Görüşmede, Güney Kore bankalarında İran'a ait bloke edilen döviz rezervlerinin transferi ve bir kısmının kullanımına ilişkin anlaşmaya varıldğı belirtildi.

İran tarafının da, kullanılacak döviz miktarını ve transfer edileceği bankaları Güney Kore tarafına bildirdiği kaydedildi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 263 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 572'ye vaka sayısının da 1 milyon 582 bin 275'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 685'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 351 bin 390'a ulaştığı bilgisini verdi.