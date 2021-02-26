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26 Şub 2021 11:45

Zarif, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile telefonda görüştü

Zarif, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad telefonda görüştü.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar ikili ilişkilerin özellikle ekonomik alanında geliştirilmesi yollarını konuştu. 

Zarif ve Suriyeli mevkidaşı ayrıca, Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Astana görüşmelerin sonuçlarının yanı sıra bazı Batılı ülkelerin Suriye topraklarına güvenlik ve istikrarın geri dönmesi için yarattığı engellerin aşılması üzere çeşitli heyetler arasında yapılan istişareleri ele aldılar. 

Taraflar, Batılı tarafların Suriye ile ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına ve Astana toplantılarının nihai bildirisine bağlı kalması ve Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladılar.

News Code 1892780

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