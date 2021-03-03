Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Batı ülkeleri uyuşturucuyla mücadelede paylarını ödemedi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Mehr Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Batı ülkelerinin uyuşturucu ile mücadele alanındaki taahhütlerini yerine getirip getirmediği ve İran’ın bu konudaki yaklaşımını değiştirmeye karar verip vermediği hakkında, “Biz uluslararası hukuka bağlı olduğumuz ve halkımız için uyuşturucu ile mücadele alanında fedakarlık yapmaktayız” dedi.

Cevad Zarif, “İran halkının bu mücadeleden yararlanması doğrudur ancak diğer ülkelerin halkı da bundan fayda görecek” ifadesini kullandı.

Batı ülkelerinin uyuşturucu ile mücadele alanında paylarını ödeyip ödemediği sorusuna Zarif, “Hayır; Bu ülkeler henüz paylarını ödemediler” yanıtını verdi.

Ruhani ile Macron telefon görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bu görüşmede nükleer anlaşmayı sürdürme ve yeniden canlandırma fırsatlarının kaybedilmesinin durumu daha da zorlaştırabileceğini vurgulayarak, "İran'ın taahhütlerini kademeli olarak durdurmasının nedeni ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve 3 Avruplı ülkenin yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. Onlar taahhütlerine bağlı kalırlarsa İran da hemen askıya aldığı taahhütlerini yeniden uygulayacak" dedi.

İran’ın gönüllü olarak uyguladığı Nükleer Anlaşma’nın Ek Protokolü'nün 3 Avrupalı ülkenin yükümlülüklerine uymaması nedeniyle meclis tarafından onaylanan yasa çerçevesinde askıya alındığına dikkati çeken Ruhani, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğimiz devam ediyor ve anlaşmadan ayrılmadık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Nükleer Anlaşma’nın BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı ile onaylanan çok taraflı bir anlaşma olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma konusunda yeniden müzakere edilemez ve anlaşmayı sürdürmenin ve yeniden canlandırmanın tek yolu yaptırımların kaldırılmasıdır." Değerlendirmesini yaptı.

İran ve Fransa da dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde görülen koronavirüs salgınına da atıfta bulunan Ruhani, "Koronavirüs ile etkili bir şekilde mücadele edebilmek için bütün dünya ülkelerinin işbirliğine ihtiyaç duyulmakta. Bu durumda ABD'nin yasadışı yaptırımları İran'ın koronavirüsle mücadelesini zorlaştırıyor. İran, ilaç ve tıbbi malzeme temini için bile mali kaynaklarına erişimi konusunda zorluklarla karşı karşıya. Avrupa Birliği'nin, özellikle de Fransa'nın bu bu insanlık dışı eylem karşısında sessiz kalmaması bekleniyor" diye konuştu.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı



İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 86 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 495 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 267'ye vaka sayısının da 1 milyon 648 bin 174'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 738'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 406 bin 845'e ulaştığı bilgisini verdi.