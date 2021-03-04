Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten Güney Kore'de bloke edilen İran'ın döviz rezervleri hakkına açıklama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'ın döviz rezervlerinin son durumu ile ilgli yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile bu konuda bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmede Kang Kyung-wha bu meselenin çözülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Biz de kendi payımıza düşeni yapıyoruz” dedi.

Cevad Zarif, “Bu konudaki mekanizmalar üzerinde anlaşmaya varılmıştır, ancak görünüşe göre Koreliler henüz gerekli izinleri almadılar. Bu nedenle konuyu takip ettiklerini söylüyorlar” ifadesini kullandı.

Zarif ilaveten, “İran’a göre ABD’lilerden izin almaya gerek yok. Ancak Kore tarafı, İran'ın bloke edilen döviz rezervlerini serbest bırakmak için ABD'den izin almaya çalışıyor” ifadesine bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 24 Şubat'ta Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ruhani: Yeni ABD yönetimi taahhütlerine dönmelidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterk, “Yaptırımların kaldırılması halkın hakkıdır ve bir saat bile ertelenirse halkın hakkı ihlal edilmiş olur” dedi.

Ruhani, “Halkımız üzerindeki baskı kaldırılmalıdır. Elbette bu hükümetin görevidir ve kimsenin buna müdahale etme hakkı yoktur” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak mevcut durumda, yeni ABD yönetiminin tonu biraz değişmiş ve eski yönetimin yaptıklarının yanlış olduğunu itiraf etmiştir. Hatta pratik bir adım attı ve önceki yönetimin BM’ye yanlış olarak gönderdiği mektubu geri aldı. Ancak yaptırımların kaldırılması yönünde ciddi bir adım attıklarını henüz görmedik.”

Ruhani, “Yeni ABD yönetimi, Trump yönetiminin yanlış yaptığını kabul ediyorsa bunu daha açık bir şekilde söylemeli ve hızlı bir şekilde taahütlerini yerine getirmelidir” şeklinde konuştu.

UAEA Yönetim Kurulu'nun kararı yapıcı ve dostane değil



İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vaizi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun Tahran'a yönelik çıkardığı kararı ve İran'ın ajansa tepkisi hakkında, "Son günlerde birkaç kez değiştirilen ve hükümleri kaldırılarak yumuşatılan bu kara, bize göre yapıcı ve dostane değil. Bu karar ayrıca hem nükleer anlaşmadaki müzakerelerimiz hem de Ajans'a bakış açımız üzerinde olumsuz etki bırakabilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Vaizi, "Bu görüşmede nükleer anlaşma dahil olmak üzere farklı konular gündeme geldi. Macron, bu görüşmede Avrupa ve ABD’nin nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğunu söyledi" ifadelerinde bulundu.

Vaizi, İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması ve ABD ile Avrupa ülkelerinin pratik adımlar atmasını gerektiğni vurguladı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 86 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 525 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 353'e vaka sayısının da 1 milyon 656 bin 699'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 747'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 413 bin 717'ye ulaştığı bilgisini verdi.