Ruhani: Yeni ABD yönetimi taahhütlerine dönmelidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterk, “Yaptırımların kaldırılması halkın hakkıdır ve bir saat bile ertelenirse halkın hakkı ihlal edilmiş olur” dedi.

Ruhani, “Halkımız üzerindeki baskı kaldırılmalıdır. Elbette bu hükümetin görevidir ve kimsenin buna müdahale etme hakkı yoktur” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak mevcut durumda, yeni ABD yönetiminin tonu biraz değişmiş ve eski yönetimin yaptıklarının yanlış olduğunu itiraf etmiştir. Hatta pratik bir adım attı ve önceki yönetimin BM’ye yanlış olarak gönderdiği mektubu geri aldı. Ancak yaptırımların kaldırılması yönünde ciddi bir adım attıklarını henüz görmedik.”

Ruhani, “Yeni ABD yönetimi, Trump yönetiminin yanlış yaptığını kabul ediyorsa bunu daha açık bir şekilde söylemeli ve hızlı bir şekilde taahütlerini yerine getirmelidir” şeklinde konuştu.