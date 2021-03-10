Ankara'dan Erbil'e Papa'ya verilen pul tepkisi

Türk medyasina göre Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkenin bazı illerini de içeren bir haritanın resmedildilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Papa Fransiscus'un Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir" denildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 6 farklı hatıra pulu bastırdı.

Pullardan birinde komşu ülkelerin toprakları sözde Kürdistan sınırlarına dahil edilmişti.