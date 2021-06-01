Erbil'den Ankara'nın planlı ağaç kesimine tepki

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, ormanlık alanlardaki ağaçların kesilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Kürt medyasına göre, yazılı bir açıklama yapan Cotyar Adil, ağaçların kesilmesi ve IKBY doğasına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, Türkiye hükümetine resmi olarak sınır bölgelerindeki ağaç kesimlerinin kabul edilemez olduğunu ve bu eyleme son verilmesi gerektiğini bildirdiklerini belirtti.

Açıklamada, “Erbil hükümeti, PKK’lilerin sınır bölgeleri özelinde IKBY'deki varlığının Türkiye güçlerinin gelişine ve iki taraf arasındaki neden olduğunu vurgulamaktadır” ifadelerine yer verildi.

IKBY ve Irak’ın toprak egemenliğine saygı duyulmasının istendiği açıklamada, çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayanların daha da göç ve yıkıma maruz bırakılmaması talep edildi.