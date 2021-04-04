İran'dan 'Ürdün' açıklaması: İstikrarsızlığa karşıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ürdün'de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Asya bölgesindeki herhangi bir iç karışıklık ve istikrarsızlık Siyonist Rejim'in lehinedir. İslam ülkelerinde çıkan fitnelerde her zaman bu rejimin izleri bulunur." dedi.

İran ile Ürdün arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Hatipzade, “Ürdün’de isitikrarsızlığa ve bu ülkeye yönelik yabancı müdahaleye karşıyız. İç meselelerin yasalar çerçevesinde takip edilmesi gerektiğine inanırız." ifadesini kullandı.

Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla bazı olaylar yaşanmıştı.