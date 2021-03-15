Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Artık düşmana şart koşan taraf biziz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, dün Tahran'daki Mustazafların Gönüllü Seferberlik kurumu'nda düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami, velayet-i fakih kavramının önemine değinerek, "42 yıldır en büyük güçlerle karşı karşıya kalan İran milleti inandığı vilayet gücüyle düşmanın gücünü kırmayı başardı. Artık biz düşmana şart koşuyoruz." dedi.

Ülke düşmanlarının İran'la ilgili hiçbir alanda başarılı olmadığını belirten Tümgeneral Selami, "Düşman aynı zamanda ekonomik savaşı da kaybetti. Maksimum baskı politikası başarısız oldu ve mimarı (Donal Trump) da hezimete uğradı." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Tahran'da

Pakistan Başbakanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık, İran yetkilileriyle görüşmek üzere Cumartesi gecesi Tahran'a geldi.

İran Dışişleri Bakan Asistanı Seyyid Resul Musevi, sosyal medya hesabı Twittier üzerinden yaptığı açıklamada, "Pakistanlı yetkili Afganistan'daki son gelişmeleri görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Kasım 2020'de başkent İslamabad'a yaptığı ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki konuları görüşmüştü.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 88 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 593 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 230'a vaka sayısının da 1 milyon 746 bin 953'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 831'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 492 bin 488'eulaştığı bilgisini verdi.