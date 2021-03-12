Rusya'dan Amerika'ya karar füze sistemleri uyarısı

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Japon basınında yer alan, Tokyo ve Washington'un Japonya topraklarına ABD füzelerinin konuşlandırılması konusunu yakın gelecekte görüşebileceği yönündeki haberler dikkatimizi çekti. Japon basınınındaki haberlerin bağlamından anlaşıldığına göre, daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nda (INF) yasaklanan orta menzilli kara füzelerinden söz ediliyor" dedi.

'Sonuçları öngörülemeyen bir silahlanma yarışının fitilini ateşler'

Asya Pasifik bölgesi de dahil dünyanın farklı bölgelerine ABD'ye ait orta ve kısa menzilli kara füzelerinin konuşlandırılmasının, bu füzelerin donanımı ne olursa olsun, uluslararası ve bölgesel güvenlik açısından istikrar bozucu bir etki yaratacağı uyarısında bulunan Zaharova, bunun sonuçları öngörülemeyen yeni bir silahlanma yarışının fitilini ateşleyeceğinin altını çizdi.

Gelişmelerin bu yönde seyretmesi halinde bunun ABD ve müttefiklerinin güvenliğini pekiştirmeyeceğini kaydeden Zaharova, "Ayrıca Rusya toprakları için ek füze tehditlerinin doğması halinde, mutlaka misillemede bulunacağız. INF'nin Washington tarafından bozulmasının ardından ilgili tüm tarafları mevcut duruma siyasi ve diplomatik çözüm bulmak için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.