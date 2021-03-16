  1. Türkiye
16 Mar 2021 18:34

Erdoğan'ın koruma polisi bir mektup yazarak yaşamına son verdi

Erdoğan'ın koruma polisi bir mektup yazarak yaşamına son verdi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru M.A.B.’nin dün sabah saatlerinde yaşamına son verdiği öğrenildi.

Ekip arkadaşları, M.A.B.’nin sabah göreve gelmemesi ve telefonunun kapalı olması üzerine kaldığı eve gitti. Polisler, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girince polis memurunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Odatv'de yer alan habere göre; Evinde yaklaşık 4 aydır yalnız oturan koruma polisinin yanında silahla bulunduğu aktarılırken, M.A.B.’nin bir de mektup bıraktığı belirtildi.

28 yaşındaki M.A.B.’nin bıraktığı mektupta ise polis merkezinde baskı gördüğü satırları kaleme aldığı görüldü.

M.A.B’nin bulunan mektubunda şu ifadelere yer veriliyordu:

“Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme M. Y. komiserim hariç hiçbir rütbenin gelmesini istemiyorum.”

Polisin olayla ilgili soruşturmaya devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1893182

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