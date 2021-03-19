Kremlin'den "Yeni Soğuk Savaş" açıklaması

ABD Başkanı Biden’ın Putin’e katil benzetmesi yapması ve ABD seçimlerine müdahil olduğu iddiası ile “Bedelini ödeyecek” sözleri ile tehdit etmesinin yankıları sürüyor.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, ABD ve Rusya arasında yeni bir Soğuk Savaş ihtimali konusunda her zaman en iyisinin dilendiğini ancak en kötüsüne hazırlıklı olunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katil olduğunu düşündüğünü söylemiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş dönemi sonrasındaki en kötü döneme gerilemişti. Putin Biden'in bu açıklamasının ardından dün yaptığı açıklamada Biden ile canlı online görüşme yapmaları gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in görüşme davetinin halen masada olduğunu ve Biden için uygun olan herhangi bir zamanda Putin'in görüşmeye hazır olduğunu fakat bu teklifin sonsuza kadar masada kalmayacağının altını çizdi.

Kaynak: NTV