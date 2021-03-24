  1. Azerbaycan
24 Mar 2021 19:47

Azerbaycan 'Şafak-Asiman' yatağında doğalgaz rezervi buldu

Azerbaycan 'Şafak-Asiman' yatağında doğalgaz rezervi buldu

Petrol Şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre, "Şafak-Asiman" yatağında 7 bin 189 metre derinlikte doğalgaz ve kondensat rezervi tespit edildi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamaya göre, "Şafak-Asiman" yatağında 7 bin 189 metre derinlikte doğalgaz ve kondensat rezervi tespit edildi.

Açıklamada, sahanın rezervlerinin tam belirlenmesi için ilave değerlendirme kazısının yapılacağı vurgulandı.

1100 metrekarelik alan

Başkent Bakü'nün 125 kilometre güneydoğusunda yer alan "Şafak-Asiman" yatağı, 1100 metrekarelik alanı kapsıyor.

Deniz derinliği 650 ile 800 metre arasında değişen yatakta keşif çalışmaları SOCAR ve British Petroleum (BP) tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

SOCAR ve BP, "Şafak-Asiman" yatağının ortak işletilmesi konusunda 2010'da anlaşma imzalamıştı.

TRT Haber

News Code 1893279

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler