Amerikan güçleri mülteci kamplarındaki koşulları daha da kötüleştiriyor

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan bilgiye göre, Yerinden Edilmiş Suriyelilerin Geri Dönüşü ile ilgili Suriye ve Rusya Koordinasyon Birimleri ortak bir açıklamada, “Mültecilerin terörden kurtarılan bölgelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönüşü sağlamak için vatandaşlara mümkün olan her türlü yardımı sağlamak için çalışmaya devam ediyorlar” dedi.

Açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin, Suriye ile komşu ülkelerden topraklarından tehcir edilenlerin kendi bölgelerine geri dönüşlerini engellemek için hala bir dizi uygulamalar ve koşullar yarattıklarını yineledi.

İki organ, Suriye’deki işgalci Amerikan güçlerinin varlığının ve kamp sorununu çözmek için gerekli önlemlerin alınmamasının kamplardaki durumun kötüleşmesine neden olduğuna işaret etti.

Açıklamada uluslararası topluma, çabalarını “Suriye halkına gerçek yardım sağlamak, ekonomilerini yeniden inşa etmek ve Suriye’ye uygulanan yaptırımları sona erdirmek için gerekli adımları atmaya” odaklamaya çağırdı.