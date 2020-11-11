Beşar Esad'dan 'Suriyeli mülteciler' açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, video konferans yoluyla Şam’daki Emevi Konferanslar Sarayı’nda düzenlenen mültecilerin dönüşü konulu uluslararası konferansına katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Beşar Esad, Suriye için mülteci sorununun insani olmanın yanı sıra ulusal bir sorun olduğunu ve son birkaç yılda yüz binlerce mülteciyi geri göndermeyi başardıklarını söyledi.

Esad, "Bugün de geri dönmek isteyen her mültecinin geri dönüşü ve vatanının inşasına katkıda bulunmak için gayretle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İran'ın Suriye tutumunu takdir eden Beşar Esad, "İranlı dostlarımıza da bu konudaki çabaları ve savaşın etkisinin ve ablukanın sonuçlarının hafifletilmesine katkıda bulunan gerçek destek için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Esad sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyadaki mülteci meselesi insani bir mesele ise, bizim için insani olmanın yanı sıra ulusal bir mesele… ve son birkaç yılda yüzbinlerce mülteciyi geri göndermeyi başardık… bugün de geri dönmek ve ülkesinin inşasına katkıda bulunmak isteyen her mültecinin geri dönüşü için gayretle çalışıyoruz… ama engeller büyük..Suriyeli mültecilerin geri dönmelerini engellemek için yurt dışına maruz kaldıkları baskıların, ve Amerikan rejimi ve müttefiklerinin uyguladığı yasadışı ekonomik yaptırımlar ve abluka, terörizm nedeniyle tahrip edilen bölgelerin altyapısını yeniden canlandırmayı hedefleyen Suriyeli devlet kurumlarının mültecilerin normal şartlarda geri dönüp düzgün bir hayat yaşayabilmeleri için çalışmalarını engelliyor… bu, bir çoğunun yaşam için asgari temel gereksinimlerin yokluğunda bölgelerine ve köylerine geri dönme konusundaki isteksizliğinin önemli bir nedenidir."

Amerikan rejimi liderliğindeki Batı rejimlerinin ve ona bağlı ülkelerin, özellikle de Türkiye’nin, Suriye meselelerine müdahale etmek için mülteci krizini yarattığını anlatan Beşar Esad, "2006 yılında Irak’ta Amerikan himayesi altında IŞİD terör örgütünün kurulması ile başlayan, ve Suriye’deki savaş sırasında Müslüman Kardeşler, El Nusra Cephesi ve diğerlere katılarak, altyapıyı tahrip eden, masum insanları öldüren, kamu hizmetlerini felç eden ve Suriyeliler anavatanlarından kaçmalarına neden oldu.” dedi.

Suriye Devlet Başkanı ayrıca, “2014 yılında Suriye devletinin güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etme yolunda olduğu ortaya çıktığında, bu ülkeler silahlı kuvvetleri dağıtmak ve teröristleri Suriye topraklarının büyük bir kısmından güçlendirmek amacıyla terörist 'IŞİD'i harekete geçirdiler." diye konuştu.

Kaynak: SANA