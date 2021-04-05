LG, akıllı telefon pazarından çekildi

LG Electronics, zarar eden akıllı telefon birimini kapatma kararı aldı. Böylece LG, 2000'li yıllarla birlikte büyük bir yükselişin yaşandığı akıllı telefon pazarından çekilen ilk büyük üretici olarak kayıtlara geçti.

Dünya gazetesinin haberine göre; LG hali hazırda Kuzey Amerika akıllı telefon pazarında yüz de 10'a sahip ve pazardaki üçüncü büyük oyuncu. Küresel pazarda ise sadece yüzde 2 paya sahip olan LG, geçen yıl 23 milyon akıllı telefon sattı.

23 çeyrektir zarar ediyor

LG, mobil birimindeki art arda 23 çeyrekteki zararın, sert rekabet nedeniyle toplam 4.5 milyar dolar olduğunu belirtmişti. Şirket 2021 yılının ilk günlerinde yaptığı duyuruda akıllı telefon biriminin satılma ve devir dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini açıklamıştı.

LG'nin kaynaklarını daha kârlı olan beyaz eşya ve televizyon birimine kaydırması bekleniyor.

LG, 2020'yi kâr rekoruyla kapatmıştı

LG’nin tarihindeki en yüksek dördüncü çeyrek satış ve işletme karının yanında 2020 yılında elde edilen toplam kâr da yeni bir şirket rekoru olmuştu. LG Electronics Inc. (LG) 2020’de 56.45 milyar dolar ciro ve 2.85 milyar dolarlık rekor işletme kârı gerçekleştirdiğini ve 2019’la karşılaştırıldığında yüzde 31.1’lik artış olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: T24