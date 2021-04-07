Erdoğan Montrö bildirisinden ötürü CHP′yi suçladı

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Bazı emekli amirallerin bildirisiyle ilgili konuşan sert ifadeler kullandı. "Çok açık net söylüyorum, şu anda emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi var. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar var, araştırmalar devam ediyor. " diyen Erdoğan, "CHP bir grup emekli amiralin buram buram darbe kokan bildirisini aklamaya çalışıyor. Bunun hesabını çok ağır vereceksiniz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp, işi salgınla mücadelede ülkemizin en yetkin isimlerinden oluşan Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu üyelerimize kadar verdikleri hizmetler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir dakikalık şov uğruna bunca emeği ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanlarına bırakıyorum." dedi.