104 amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin değerlendirme toplantısı sona erdi. Toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir.

- Geçmişi darbelerle dolu ülkede, bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez. Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz.

- Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır

- Biz bildiri yayımlanır yayımlanmaz tüm siyasetçilerin karşı duruş sergilerini beklerdik.

- Demokrasi karşıtı tüm bildirilerin özellikle arkasında yer alan zihniyet yine safını belirlemiştir.

- Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir.

- Bildiriye karşı gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.

- İki temel iddia ortaya konmaktadır. Birincisi Montrö'nün tartışmaya açılması. İkincisi ise basında ve sosyal medyada yer alan bazı görüntülerdir.

- Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz.

- Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ tamamen yanlıştır. Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır.

- Montrö'den çıkmakla ilgili bir çalışmamız yok ama gelecekte daha iyi şartlar sözleşmeyi gözden geçirebiliriz.

- TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık. Olayın münferit olduğu ortada.

- Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. İmza atan 104 kişi arasında CHP üyesi biri de var. Eşi, yakınları... Hepsini yakında medyada göreceksiniz.

- Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var.

- Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız.

- Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz.