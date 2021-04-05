  1. Türkiye
5 Nis 2021 20:05

Erdoğan:

104 amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez

104 amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin değerlendirme toplantısı sona erdi. Toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: 

- Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir.

- Geçmişi darbelerle dolu ülkede, bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez. Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. 

-  Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır 

- Biz bildiri yayımlanır yayımlanmaz tüm siyasetçilerin karşı duruş sergilerini beklerdik. 

- Demokrasi karşıtı tüm bildirilerin özellikle arkasında yer alan zihniyet yine safını belirlemiştir. 

- Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. 

- Bildiriye karşı gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. 

- İki temel iddia ortaya konmaktadır. Birincisi Montrö'nün tartışmaya açılması. İkincisi ise basında ve sosyal medyada yer alan bazı görüntülerdir. 

- Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz.

- Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ tamamen yanlıştır. Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır. 

- Montrö'den çıkmakla ilgili bir çalışmamız yok ama gelecekte daha iyi şartlar sözleşmeyi gözden geçirebiliriz. 

- TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık. Olayın münferit olduğu ortada. 

- Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. İmza atan 104 kişi arasında CHP üyesi biri de var. Eşi, yakınları... Hepsini yakında medyada göreceksiniz.

- Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var.

- Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız.

- Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz.

News Code 1893479

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