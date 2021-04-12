İran ve Güney Kore arasında önemli görüşme

Resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, dün İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bir araya geldi. Cihangiri ve Sye-kyun bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'a ait döviz rezervlerinin hakkında Cihangiri, "İran'ın döviz rezervlerinin dondurulması, Güney Kore'nin İran halkı arasındaki imajına ve konumuna zarar vermiştir." dedi.

Cihangiri, "İran halkının korona virüsün ekonomi ve sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle bu döviz kaynaklarına çok ihtiyacı var. Bu eylem İran hükümetini ülkenin tıbbi malzeme, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını satın almak için büyük döviz kaynaklarından mahrum bıraktı." ifadelerinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Cihangiri, "Seul hükümetinden İran'ın döviz rezrvlerini bir an önce serbest bırakmasını ve son yıllardaki sorunları pratik önlemlerle telafi etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Güney Kore başbakanı da, Tahran ziyaretini Güney Kore'nin İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri geliştirme kararlılığının bir göstergesi olarak nitelendirdi ve ziyaretin ikili ilişkilerin temelini güçlendirmesi gerektiğini ve bu nedenle Cihangiri'yi ülkesine davet ettiklerini söyledi.

Başbakan Sye-kyun ayrıca, Seul'ün İran'ın Güney Kore'deki bloke edilen döviz varlıklarını serbest bırakma çabalarını açıkladı ve iki ülkenin sorunlarını çözerek daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyeceğini umduğunu belirtti.

Güney Kore Başbakanı Tahran temasları kapsamında İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İslam Devrimi Lideri Lideri Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Laricani ile de görüşmesi bekleniyor.