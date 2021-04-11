Başbakan Chung Sye-kyun İran'a hareket etti

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre, Başbakan Chung Sye-kyun üst düzey İranlı yetkililer ile iki ülke arasındaki konuları görüşmek üzere Tahran'a hareket etti.

Sye-kyun'un Tahran ziyareti, 44 yıl sonra bir Güney Koreli başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacak.

Son günlerde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Güney Kore Başbakanı'nın 11-12 Nisan'da İran'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Güney Kore Başbakanı Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin yanı sıra İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelecek.

Başbakan Chung Sye-kyun'un Cumhurbaşkanı Ruhani ile İslam Devrimi Lideri Lideri Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Laricani ile de görüşmesi bekleniyor.