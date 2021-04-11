Güney Kore Başbakanı Tahran'a geldi

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun üst düzey İranlı yetkililer ile iki ülke arasındaki konuları görüşmek üzere Tahran'a geldi.

Chung Sye-kyun'u havalimanında İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami karşıladı.

Güney Kore Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Sye-kyun’a 13 yetkilinin eşlik edeceği, ziyaretin 13 Nisan’a kadar süreceği ifade edildi.

Sye-kyun'un Tahran ziyareti, 44 yıl sonra bir Güney Koreli başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacak.

Güney Kore Başbakanı Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin yanı sıra İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelecek.

Chung Sye-kyun'un Cumhurbaşkanı Ruhani ile İslam Devrimi Lideri Lideri Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Laricani ile de görüşmesi bekleniyor.