İran Ramazan ayına yarın giriyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin ofisine bağlı ay hilali rasat merkezinin rasat gruplarının raporuna istinat edilerek yapılan açıklamada, ay hilali Pazartesi günü ülkenin hiç bir yerinde rasat edilmediği belirtildi.

Açıklamada, dolayısıyla Şaban ayı 30 gün olduğu ve yarın Çarşamba, kameri 1442 yılının Ramazan ayının ilk günü olduğu kaydedildi.

Ramazan ayı bereket ve rahmet ayıdır. İslam aleminde Ramazan ayındaki oruç, beş şarttan biridir ve her Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadettir.