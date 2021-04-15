Hindistan ve Pakistan istihbarat görevlileri Keşmir gizli görüşmeler yaptı

Hindistan ve Pakistan'dan üst düzey istihbarat görevlilerinin, Keşmir'in tartışmalı Himalaya bölgesi üzerindeki askeri gerginliği yatıştırmak için ocak ayında Dubai'de gizli görüşmeler yaptığı belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, iki hükümetin önümüzdeki birkaç ay içinde ilişkileri normalleştirmek için bir yol haritasını hedefleyen diplomasi kanalını yeniden açtığını söyledi.

Nükleer silaha sahip iki ülke arasındaki bağlar, 2019'da Keşmir'de bir Hint askeri konvoyuna yönelik intihar saldırısı ve Hindistan'ın Pakistan'a savaş uçakları göndermesiyle gerilmişti.

Kaynaklar, Hindistan’ın Araştırma ve Analiz Kanadı, dış casus ajansı ve Pakistan’ın Hizmetler Arası İstihbarat yetkililerinin Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin gözetiminde bir toplantı için Dubai'ye gittiğini kaydetti.

"Tayland'da, Dubai'de ve Londra'da görüşmeler yapıldı"

Pakistanlı üst düzey savunma analisti Ayesha Siddiqa, Hint ve Pakistan istihbarat yetkililerinin birkaç aydır üçüncü ülkelerde toplandığına inandığını kaydederek, “Sanırım Tayland'da, Dubai'de, Londra'da en üst düzey insanlar arasında toplantılar yapıldı” dedi.

Uzmanlar her iki ülkenin de yakınlaşma arayışında olması için nedenleri olduğuna dikkat çekiyor. Hindistan, geçen yıldan bu yana Çin ile sınır konusunda anlaşmazlık yaşıyor ve Pakistan cephesinde bir gerginlik istemiyor.

Uzmanlar, ekonomik zorluklara ve "IMF kurtarma programına bağlanmış" olan Çin müttefiki Pakistan'ın, Keşmir sınırındaki artan gerginliği uzun bir süre boyunca karşılayamayacağını söylüyor.

Kaynak: Euronews