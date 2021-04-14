Taliban'dan "barış konferansı" açıklaması

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Taliban sözcüsü Muhammed Naim, "Tüm yabancı güçler memleketimizden tamamen çekilene kadar İslam Emirlikleri Afganistan hakkında kararlar verecek bir konferans için masaya oturmayacaktır" dedi.

Naim, "Biz İslam'ın yol göstermesine danışarak işlerimizi hallederiz, ona danışıp uygun bir şekilde pozisyon alırız" dedi.

Dün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan- 4 Mayıs'ta Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferans düzenleneceği belirtilmişti.

Joe Biden yönetimi yetkilileri de dün ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül itibariyle çekeceğini söyledi. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Kaynak: T24