Ruhani Katar Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Milli Günü'nü nedeniyle bu ülkenin Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti ile Katar arasında her zaman dostane ilişkiler mevcut olmuştur. İki ülkenin sahip olduğu ortaklıkların karşılıklı ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesine yol açmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kutlama mesajında Katar hükümeti ile ülke halkı için sağlık ve başarılar diledi.