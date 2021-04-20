Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Viyana görüşmelerinde bazı ilerlemeler kaydedildi

İran Dışişleri Bakanlığı Said Hatipzade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, İran ve Suudi Arabistan’ın görüştüğüne dair yayınlanan bazı haberlerle ilgili olarak, “İran, Suudi yetkililerle görüşmeleri her zaman memnuniyetle karşılıyor ve bunun iki ülke halkları ve bölgenin çıkarına olduğuna inanıyor” dedi.

Viyana görüşmelerini değerlendiren Hatipzade, "Bu görüşmeler teknik ve ABD'nin acımasızca yaptırımlarını kaldırması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararındaki taahhütlerine dönmesi içindir" dedi.

Hatipzade, “Bu görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildi ve doğru yoldayız. Ancak bu, görüşmelerin son aşamaya geldiği anlamına gelmiyor. Müzakerelerin yıpratıcı olmaması için hazırladığımız metinleri sunmaya çalıştık ve diğer taraflardan da hemen ortak örnekler ve metinler sunmasını istedik” ifadelerinde bulundu.

General Fellahzade Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı seçildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammad Hüseyinzade Hicazi’nin yerine geçecek isim belirlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı’nın önerisi ve İslam Devrim Lideri’nin onayıyla General Muhammed Rıza Fellahzade Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı olarak seçildi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 398 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 346 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 67 bin 130'a vaka sayısı ise 2 milyon 261 bin 435'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 843'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 797 bin 319'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.