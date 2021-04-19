İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 398 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 346 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 67 bin 130'a vaka sayısı ise 2 milyon 261 bin 435'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 843'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 797 bin 319'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.