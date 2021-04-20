Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.

AA