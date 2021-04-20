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20 Nis 2021 10:30

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.

AA

News Code 1893822
https://tr.mehrnews.com/news/1893822/

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