Ruhani "Güney Afrika Milli Günü"nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Güney Afrika Cumhuriyeti devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya gönderdiği bir mesajda, Güney Afrika Milli Günü'nü bu ülkenin halkı ile hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Günümüz dünyasının siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda birçok krizle karşı karşıya olmasıyla birlikte pandemi de bu sorunların artmasına sebep olmuştur. İki ülkenin sahip olduğu ortaklıkların karşılıklı ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesine yol açmasını ve bu hastalığa galip gelmesini temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kutlama mesajında Güney Afrika hükümeti ve halkı için sağlık ve başarılar diledi.