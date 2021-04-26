ABD'nin akılcı bir tavırla anlaşmaya dönmesini bekliyoruz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Bağdat'ta bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Irak halkı ve hükümeti için başsağlığı ve yaralananlar için de acil şifalar diledi.

Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile ziyaretini değerlendiren Zarif, “Sayın Fuat Hüseyin ile çok güzel bir görüşmemiz oldu. İran olarak Irak’ın bölgedeki önemli rolünü memnuniyetle karşılıyoruz ve bu ülkenin rolünün bölgenin barış ve istikrara kavuşması için daha da artmasını temenni ediyoruz” dedi.

Zarif, “Irak hükümetine bölgede diyalog kurma çabalarından dolayı teşekkür ediyor ve bu çabaların bölgede daha ciddi bir diyaloğa yol açmasını umut ediyoruz” ifadesini kullandı.

Tahran ve Bağdat’ın güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu belirten Zarif, ekonomi, enerji, demiryolu taşımacılığı alanlarında iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Bakan Zarif sözlerinin diğer bölümünde Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmelerine dikakti çekerek, “Nükleer anlaşmanın uygulanması için güzel görüşmelerimiz oldu. Yeni ABD yönetiminin akılcı bir tavır benimseyerek, bir an evvel anlaşmaya dönmesini ve böylece tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. ABD’nin taahhütlerini yerine getirmesi ardından doğrulama yapıldıktan sonra biz de tamamen yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüştü.