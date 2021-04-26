Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile görüştü

Katar ziyaretinin ardından, Tahran-Bağdat ilişkilerini görüşmek üzere bugün üst düzey siyasi bir heyetle Irak'a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü.

Zarif, Iraklı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Bağdat'ta korona hastalarının tedavi gördüğü hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Mübarek Ramazan ayının bölge halkları için bereket, rahmet ve barış ayı olamsı dileğinde bulunan Zarif, Irak'ın bölgedeki önemli rolünü memnuniyetle karşıladığnı belirterek, "Umarım Iraklı kardeşlerimizin oynadığı yapıcı rolle bölgede olumlu gelişmelere tanık oluruz." dedi.