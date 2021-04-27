Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Dışişleri Bakanı Zarif, Katar Emiri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Zarif, Katar Emiri Al Sani ile görüştü.

Görüşmede Zarif, İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme konusundaki yaklaşımını ve 4+1 ülkeleri ile yaptıkları nükleer müzakereleri aktardı.

Katar Emiri Al Sani de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Öte yandan Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran heyeti nükleer anlaşma görüşmeleri için Viyana'ya gitti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün sabah saatlerinde düzenlediği online basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran heyeti Viyana'ya gitti

İran heyetinin nükleer anlaşma görüşmeleri için Viyana’ya gittiğini açıklayan Hatipzade, “Viyana’daki görüşmelere bakanların katılımı söz konusu değil. Görüşmeler çok hızlı ilerlemiyor, bazı konularda hala görüş ayrılıkları var. İran heyeti ülke politikaları çerçevesinde ciddi anlamda müzakere yapıyor." açıklamasında bulundu.

Wall Street Journal gazetesinin iddiasına yanıt

Hatipzade, Wall Street Journal gazetesinin Biden yönetiminin mali ve petrol yaptırımlarını azaltmaya hazır olduğu iddiasıyla ilgili soruya, “Yaptırımların kaldırılması konusundaki tutumumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Daha önce ve yeniden uygulanan yaptırımlar dahil başlığı değiştirilen tüm yaptırımlar hep birlikte kaldırılmalı ve ardından İran tarafından hepsi doğrulanmalıdır. Aadım adım gibi bir planı kabul etmiyoruz ve gündemimizde de yok. Esasen bu aşamadan geçtik. Amerika Birleşik Devletleri, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini yerine getirmelidir. Bunu bütün olarak yapmazsa dönmesi o kadar zorlanacaktır. İran da doğrulamanın ardından anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırdır." yanıtını verdi.

ABD'nin akılcı bir tavırla anlaşmaya dönmesini bekliyoruz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Bağdat'ta bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Irak halkı ve hükümeti için başsağlığı ve yaralananlar için de acil şifalar diledi.

Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile ziyaretini değerlendiren Zarif, “Sayın Fuat Hüseyin ile çok güzel bir görüşmemiz oldu. İran olarak Irak’ın bölgedeki önemli rolünü memnuniyetle karşılıyoruz ve bu ülkenin rolünün bölgenin barış ve istikrara kavuşması için daha da artmasını temenni ediyoruz” dedi.

Zarif, “Irak hükümetine bölgede diyalog kurma çabalarından dolayı teşekkür ediyor ve bu çabaların bölgede daha ciddi bir diyaloğa yol açmasını umut ediyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Zarif sözlerinin diğer bölümünde Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmelerine dikakti çekerek, “Nükleer anlaşmanın uygulanması için güzel görüşmelerimiz oldu. Yeni ABD yönetiminin akılcı bir tavır benimseyerek, bir an evvel anlaşmaya dönmesini ve böylece tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. ABD’nin taahhütlerini yerine getirmesi ardından doğrulama yapıldıktan sonra biz de tamamen yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 496 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 26 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 70 bin 70'e vaka sayısı ise 2 milyon 417 bin 230'a çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 244'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 892 bin 229'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.