Ruhani İtalya Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Milli Günü dolayısıyla İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ve bu ülke halkına kutlama mesajı gönderdi.

Ruhani'nin kaleme aldığı tebrik mesajı şu şekilde:

"Bismillahirrahmanirrahim,

İtalya Cumhurbaşkanı Sayın Sergio Mattarella

İtalya Milli Günü nedeniyle sizi ve halkınızı gönülden tebrik ediyorum.

İran ve İtalya arasındaki siyasi ilişkilerin uzun geçmişi, kültürel zenginlikleri ve tarihi dostlukları, iki ülkenin ilişkilerinin karşılıklı çıkarlar çerçevesinde gelişmesi için her zaman en iyi temel olmuştur.

Yüce Allah'tan siz ve İtalya milletinin başarılı ve bahtiyar olmasını talep ediyorum.

İran Cumhurbaşkanı

Hasan Ruhani"