İran'ın "Porsuk"u ABD festivalinde en iyi film adayı seçildi

İranlı sinemacı Kazım Mollai’nin yönetmenliğini üstlendiği "Porsuk" adlı film, bu sene 19’uncusu ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Riverside Film Festivali'nde en iyi film dalında aday gösterildi.

Uluslararası Riverside Film Festivali 27 Nisan-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek.

Yapımcılığını Sina Saidiyan üstlenen "porsuk" ayrıca ABD’deki 23. Uluslararası Maryland Film Festivali’nde gösterilecek.

Bu festival 19-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında Baltimore kentinde düzenlenecek.

Daha önce Şanghay Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanan "Porsuk" Uluslararası Berkeley Film Festivali'nde en iyi yabancı film ve izleyici ödülüne layık görülmüştü.

Bu film ilaveten Uluslararası Bangkok Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanmıştı.

"Porsuk" yeniden evlenmeden hemen önce kişisel yaşamında ciddi bir sorunla karşı karşıya kalan Sude Şerifzadegan adlı bir kadının hikayesidir.