İran yapımı kısa film ABD'de yarışacak

Muctaba Purabdullah’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı “kaynak” adlı kısa film bu sene 24’üncüsü ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Brooklyn Film Festivali’nde yarışacak.

91 ülkeden 2595 filmin arasından bu festivalde yarışmak için seçilen “Kaynak”ın özeti şöyledir:

“Abulfazl ve Mesud'un eğlencelerinden biri binalarının çatısındaki su kaynağında gizlice yüzmektir. Bu durumda bir kez Muhammed ile karşılışırlar.”

Bu seneki Uluslararası Brooklyn Film Festivali, koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle 4-13 Haziran 2021 tarihleri arasında canlı olarak internet üzerinden düzenlenecek.