  1. Kültür
10 May 2021 16:00

İran yapımı kısa film ABD'de yarışacak

İran yapımı kısa film ABD'de yarışacak

Muctaba Purabdullah’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı “kaynak” adlı kısa film ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Brooklyn Film Festivali’nde yarışacak.

Muctaba Purabdullah’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı “kaynak” adlı kısa film bu sene 24’üncüsü ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Brooklyn Film Festivali’nde yarışacak.

91 ülkeden 2595 filmin arasından bu festivalde yarışmak için seçilen “Kaynak”ın özeti şöyledir:

“Abulfazl ve Mesud'un eğlencelerinden biri binalarının çatısındaki su kaynağında gizlice yüzmektir. Bu durumda bir kez Muhammed ile karşılışırlar.”

Bu seneki Uluslararası Brooklyn Film Festivali, koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle 4-13 Haziran 2021 tarihleri arasında canlı olarak internet üzerinden düzenlenecek.

News Code 1894247
https://tr.mehrnews.com/news/1894247/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler