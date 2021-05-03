İran yapımı üç film TRT 2 ekranlarında

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, mayıs ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı ünlü yönetmeni Mecid Mecidi'nin "Güneş" adlı filmi ve yönetmen Abbas Kiyarüstemi imzalı "Yakın Plan" ile "Kirazın Tadı" isimli filmler de televizyon ekranında olacak.

4 Mayıs Salı 21.00'da yayınlanacak olan "Taste of Cherry" (Kirazın Tadı) filmiyle birlikte 8 Mayıs Cumartesi 21.30'da da "Sun Children" (Güneş) filmi ekranlarda olacak. "Close-Up" (Yakın Plan) filmi ise 31 Mayıs Pazartesi 21.00'da izeleyebilirsiniz.