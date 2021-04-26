Tanzanya'dan İranlı "Benyamin"ne büyük ödül

İranlı animatör Mohsen Enayati'nin yönettiği "Binyamin" animasyonunu Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’da düzenlenen Uluslararası Kwetu Film Festivalin’de 'en iyi film' ve 'en iyi karakter' ödülüne layık görüldü.

“Benyamin” animasyonunun yapımcısı Mustafa Hasanabadi Mehrnews’a verdiği demeçte, bu eserin uluslararası düzeydeki diğer festivallere de katıldığını belirterek, “Bu animasyon Nijerya'daki Zuma Film Festivali’ne katılım hakkı kazanırken Jamaika’daki Kingston Film Festivali'nde en iyi uluslararası film dalında aday gösterilmiştir” dedi.

Hasanabadi, “Benyamin çok olumsuz koşullarda gösterime girdi. General Süleymani’nin şehit edilişi, hava kirliliği nedeniyle okullar ile kurumların kapanması ve ardından koronavirüs salgının ortaya çıkması ‘Benyamin’in gösterime girmesi sırasında yaşanan sorunlardı.” ifadelerinde bulundu.

Hasanabadi, bu animasyonun İran sinema tarihinin en çok satan animasyonlarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.