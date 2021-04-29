Bölgede huzur ve güvenliğin en büyük tehdidi işgal rejimidir

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, 19 Nisan 2021 tarihli gündem değerlendirmesinde yaptığı açıklamada; halkın ekonomik sıkıntıları, Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelesi, KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur’an kursu kararı, siyonist rejimin İran’a yönelik sabotajları ve Afganistan’da iç barışın sağlanması gibi iç ve dış gündemin öne çıkan konularını değerlendirdi.

İshak Sağlam, Siyonist Rejim'in İran'a yönelik sabotajları hakkında şunları kaydetti:

İranlı Nükleer Bilimci Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikastın ardından Siyonist işgal rejimi, yine İran’da nükleer bir tesise yönelik sabotaj eylemi gerçekleştirdi. İran’a yönelik uluslararası bir saldırı gerçekleştirilmesi konusunu gündeminden hiç düşürmeyen işgal rejimi, bu sabotajlarla İran’ı kışkırtmayı hedeflemektedir. İslam dünyasının ortasında adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi konuşlanan Siyonist işgal rejimi, Irak, Suriye, Lübnan ve İran’a yönelik tacizleriyle bölgeyi kan gölüne çevirmeyi amaçlamaktadır. Buna rağmen bu sabotaj eylemlerine hiçbir devlet ses çıkarmamakta, aksine özellikle bölge ülkeleri işgal rejimiyle ‘normalleşme’ yarışına girmektedir. Bölgede istikrarın önündeki en büyük engel olduğu bir kez daha ortaya çıkan Siyonist işgal rejimiyle normalleşme ihanetinden bir an önce vazgeçilmelidir. Bugün barış, huzur ve güvenliğin en büyük tehdidi işgal rejimidir. İslam dünyası Siyonist işgal rejimi ve emperyalistlerin amaç ve gündeminden derhal uzaklaşarak kendi iç barışını sağlamalı, Siyonist işgal rejiminin savaş kışkırtıcılığı olan bu sabotajları mutlaka cezalandırılmalıdır.