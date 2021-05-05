Cuma günü bütün İslam dünyasında anılacak Uluslararası Kudüs Günü münasebetiyle bir konuşma yapan Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran İslam Devrimi'nin kurucusu Rahmetli İmam Humeyni tarafından ilan edilen Kudüs Günü'nün İslam dünyası için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nasrullah, Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların ve Direniş güçlerinin kutsal Kudüs davasına karşı görevlerini yerine getirmeye kararlı olduklarını belirterek, "Kudüs'ün kurtuluşu her zamankinden daha yakın" dedi.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yaşlıların ve Hahamların bile İsrail rejiminin geleceği olmadığını söylediğine dikkat çeken Hasan Nasrallah, Filistin topraklarının Siyonistler ve işgalciler için satılık olmadığını söyledi.

Hizbullah lideri, sözlerinin başka bir yerinde, bazı Arap devletleriyle yapılan son normalleşme anlaşmalarının Siyonist varlığı kurtaramayacağını ifade etti.

Seyyid Hasan Nasrallah, ayrıca 3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD güçleri tarafından şehit edilen İran Kudüs Gücü Komutanı General Şehit Kasım Süleymani'nin canını Filistin'in kurtarılması yolunda feda ettiğini ve her zaman Direniş güçleri tarafından büyük saygıyla anılacağını belirtti.