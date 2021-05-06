İran Dışişleri Bakanlığı'ndan "Dünya Kudüs Günü" mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı ‘Dünya Kudüs Günü” münasebetiyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni’nin (r.a) mübarek Ramazan Ayının son Cuma gününü ‘Kudüs Günü’ olarak adlandırma yönündeki kalıcı ve tarihi stratejisi Filistin'in kurtuluş davasını canlı tutarak Siyonist Rejimin Filistin mazlum halkına yönelik baskılarını gün ışına çıkarmıştır.

İran, Filistin'de kalıcı barış ve istikrarın, ancak işgalin sona ermesi, mültecilerin topraklarına dönmesi, referandum ile gelecekteki bir Filistin sisteminin belirlenmesi ve Kudüs’ün başkentliğini yaptığı birleşik bir Filistin devletinin kurulması halinde sağlanacağına inanıyor.

İran, Filistin halkının kurtuluş mücadelesini destekleyerek, dünyanın tüm uluslarını özellikle İran milletini ‘Dünya Kudüs Günü’nü anma merasimlerine katılmaya çağırırken tüm Müslüman hükümetlerin uluslararası kurumlara Filistin halkının haklarını savunmak ve Siyonist Rejimin Kudüs’teki cinayetlerini ve bölegedeki saldırgan eylemlerini durdurmak için baskı yapmasını istiyor.