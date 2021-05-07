İran Direniş Ekseni'nin en güçlü ülkesidir

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün bütün İslam dünyasında anılan Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Filistin meselesine değinen Seyyid Hasan Nasrullah, “Filistinliler haklarını savunmaya devam ediyor ve Kudüs'ü bırakma niyetinde değiller. Bu Filistin halkı için bir ilkedir” dedi.

Nasrullah, “Direnişin Filistin’de meşruiyeti vardır. Direnişe meşruiyet veren de Filistin halkıdır. Filistinliler ana vatanlarını ve direnişi asla bırakmadı. Şu anda Filistin'de ve özellikle Şeyh Jarrah'da yaşananlar bunun açık göstergesidir” ifadesini kullandı.

Seyyid Hasan Nasrullah, “Siyonist Rejim, Filistin halkının umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapılacağını ve kuşatma ile ekonomik baskılara boyun eğeceğini hayal etmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen Filistinlilerin ve Direnişin tepkisi onları şaşırttı” ifadelerinde bulundu.

Hasan Nasrullah, “İsrail'in İran'la ilgili tüm hesaplamaları bozuldu. İran şu anda tehlike aşamasını aşmıştır; çünkü İsrail'in İran’ı savaşa götürme çabaları başarısız kalmıştır. Bunlara ilave olarak bazı Arap ülkelerinin de bu konudaki çabaları sonuçsuz kalmıştır” dedi.

Nasrullah, İran’ın şu anda direniş eksenindeki en güçlü ülke olduğunu ve ABD ile Siyonist Rejim’in onunla ilgili tüm hesaplamaları ve denklemlerinin çıkmaza girdiğini ifade etti.

Seyyid Hasan Nasrullah sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD ile Siyonist Rejim’in İran ile ilgili hesaplamalarından biri Tahran’ın nükleer programından vazgeçmesiydi. Ancak bu asla olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Natanz Nükleer Tesisi’ndeki sabotaj eylemine karşı verilen en büyük tepki İran’ın uranyum zenginleştirme oranını artırmaktı. İran, bunu yaptı ve bu İsrail’in korkmasına neden oldu.”

Suriye'deki gelişmelere atıfta bulunan Nasrullah, “Şu anda Suriye krizi çözülmek üzeredir. Suriye’de savaş neredeyse bitmiştir ve bazı Arap ülkeleri bu ülkeyle temas halindedir” dedi.

Irak’ın şu anda terör örgütü IŞİD kalıntılarıyla mücadele ettiğini belirten Hasan Nasrullah, Yemen’deki gelişmeler hakkında da şunları kaydetti:

“Yemen, direnişin gücünü artırmıştır. Bugün, Siyonist Rejim artık direniş eksenini yenemeyeceği sonucuna varmıştır. Yemenliler, Suudi Arabistan’ın saldırganlığının 7’nci yılında hala direnmeye devam ediyor. Yemen'in Filistin meselesine desteği Filistin’in bu ülkede özel yere sahip olduğunu gösteriyor.”

Seyyid Hasan Nasrullah ayrıca Siyonist Rejimin Pazar gününden itibaren düzenleyecği askeri manevra planı hakkında, “Bu askeri manevranın başlamasıyla birlikte Siyonist düşmana karşı tam hazırlıklı olmak için sakin, gözlerden ve kameralardan uzak adımlar atacağız” diye konuştu.