İran Savunma Bakanlığı'dan "Kudüs Günü" bildirisi

İran Savunma Bakanlığı, 'Dünya Kudüs Günü' münasebetiyle yayılnadığı bir bildiride, Dünya Kudüs Günü'nü, İslam dünyasının gaspçı Siyonist Rejimine karşı gücünü göstermek için büyük bir fırsat olarak nitelendirip İntifda'nın uykuyu Siyonist Rejim liderlerinin güzünden aldığını belirtti.

İran Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni (r.a), Filistin mazlum halkının davasını yaşatmak ve Siyonist rejimin işgalini kınamak için Ramazan ayının son Cuma günün ‘Dünya Kudüs Günü’ olarak adlandırdı. İslam dünyasının gayri meşru İsrail rejimine karşı birleştiği ve Kutsal Kudüs'ün kurtuluşu çağrısı yaptığı bir gün.

Günümüzde İran İslam Dervimi sayesinde direniş söylemi bölge milletlerinin egemen kültürü haline gelmiştir ve Tahran'dan Bağdat'a, Şam'a, Beyrut ve Sana'ya uzanan direniş hilali, Batı-İsrail-Arap ekseninde 'Yeni bir Ortadoğu' hayalini suya düşürmüştür. Direniş söylemi bölge milletlerine öylesine prestij getirmiş ki ABD politikalarının artık bölgede yeri yok."