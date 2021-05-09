Siyonist güçleri Kudüs'te Filistinlilere saldırdı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı önünde bulunan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan şiddetli arbede sonucu yaralanan 90 kişiden 16'sının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaralananlar arasında 1 yaşında bir bebek ve 5 çocuğun yanı sıra ambulans sağlıkçılarından birinin de olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaralanmaların çoğunun, İsrail güçlerinin insanların üzerine plastik mermi ve gaz bombaları fırlatmasından kaynaklandığı, ayrıca rejim güçlerinin insanlara fili şiddet kullanarak darp ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, bir önceki açıklamasında 80 kişinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, yaşlı bir kadının, fırlatılan gaz bombasının fişeği ile yüzünden yaralandığını, İsrail güçlerinin en az 7 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi. Tanıklar, İsrail güçlerinin, Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilerin üzerine tazyikli su sıktığını aktardı.