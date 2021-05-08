Hindistan'da günlük can kaybı sayısı en yüksek seviyeyi gördü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 78 vaka ve virüse bağlı 4 bin 187 ölüm kaydedildi.

Böylece, ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

Toplam vaka 21 milyon 892 bin 676

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 892 bin 676'ya, toplam can kaybı sayısı 238 bin 270'e ulaştı.

Ülkede 3 milyon 723 bin 446 hastanın tedavisi sürüyor.

Tamil Nadu eyaletinde tam kapanma

Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da yetkililer, eyalette salgına karşı tam kapanmanın 10 Mayıs'ta başlayacağını ve 24 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların tam kapanmaya hazırlanması için bugün ve yarın iş yerleri, mağaza ve marketlerin açık olacağını belirtti.

Kaynak: AA