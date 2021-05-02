Batılılar dış politikamızın kendi bayrakları altında olmasını istiyor

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, “Öğretmenler Günü" ve "İşçiler Günü" münasebetiyle canlı yayında İran milletine hitaben bir konuşma yaptı.

Ayetullah Hamanei'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Şehit Süleymani’yi ölümle tehdit etmişlerdi. O büyük şehit bunun cevabında arkadaşlarına beni dağlarda ve çöllerde aradığımla tehdit ediyorlar demişti.

- Öğretmenin görevi, insanın entelektüel mirasını gelecek nesillere aktarmaktır ve tüm bu ağır sorumluluğu sadakatle omuzlamalıdır.

- Günümüzde gençlerimiz yabancıların eşi görülmemiş ve kapsamlı istilasıyla karşı karşıyadır. Öğretmenler gerilemelerin sıfıra inmesi ve ilerlemelerin en yüksek seviyeye ulaşmasına yardım etmelidir.

- Salgın sırasında en iyi eğitim hizmetlerini veren ve eğitimi durdurmayan öğretmenlerin övgüye değer rolünü takdir ediyorum.

- İran İslam Cumhuriyeti’nde işçi hakları başka yerlere göre daha fazladır. Çünkü İslam Devrimi’nin başlangıcından itibaren düşmanlar işçi sınıfını devrime karşı kışkırtmaya çalıştılar; ancak onlar Kutsal Savunma Dönemi’nde bile canlarını İslam Devrimi için feda etti.

- Yaptırımları etkisiz hale getirmenin en iyi ve en başarılı yolu, ulusal üretimi artırmak için gerçek bir çaba sarfetmektir.

- Seçimler kelimenin tam anlamıyla önemli bir fırsattır ve halkın moralını bozmamak lazım.

- Seçimler, boş konuşmalar ve aldatıcı vaatlerle gölgelenmemeli. Bu kampanyaya katılmak isteyenler gerçekten düşünerek halka bir program sunmalıdır.

- Son günlerde bazı ülke yetkililerinden şaşırtıcı sözler duyuldu. Düşman medyası bu sözleri yayınladı. Bu sözler düşmanların ve ABD’nin düşmanca sözlerinin tekrarıdır. ABD, Şehit Süleymani’nin, Kudü Gücü’nün ve İran’ın bölgedeki etkisinden rahatsızdı.

- İster Şehid Süleymani olsun ister Kudüs Gücü hakkında, düşmanın sözlerini tekrarladığımız anlamını taşıyacak sözler söylememeliyiz.

- Kudüs Gücü, Batı Asya bölgesinde pasif diplomasinin önlenmesinde en büyük etkili faktördür ve İran İslam Cumhuriyeti'nin onurlu politikasını gerçekleştirmiştir. Batılılar, dış politikamızın kendilerinin bayrağı altında olmasını istiyor.

-Dış politika dünyanın hiçbir yerinde dışişleri dakanlığında değil, ülkenin üst kademelerinde belirlenir. Tabii ki dışişları bakanlığı da katılım sağlar. Ülkenin politikalarını kabul etmiyormuş gibi konuşup düşmanı mutlu etmemeliyiz.