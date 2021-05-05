  1. Dünya
  2. Asya
5 May 2021 16:09

Hindistan'da koronavirüs kaynaklı ölümlerde yeni rekor

Hindistan'da koronavirüs kaynaklı ölümlerde yeni rekor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da vaka sayısındaki tırmanış sürerken son 24 saatteki can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 226 bin 118 çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Ülkede halen 3 milyon 487 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1894147
https://tr.mehrnews.com/news/1894147/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler