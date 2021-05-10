Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldı.

Roketlerin sorumluluğunu Hamas üstlendi.

Hamas, saldırının İsrail'in suçlarına ve saldırganlığına bir tepki olduğunu duyurdu.

Roketlerin atılmasının ardından İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldığı ifade edildi.

Öncesinde Hamas'ın bir sözcüsü, 'Gazze Şeridi'ndeki silahlı hareketlerin ortak komutanlığının İsrail'e Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'dan güvenlik güçlerini 18.00'e dek çekmesi için ültimatom verdiğini' duyurmuştu.

AA'ya konuşan Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, 'İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle dini bir savaş başlattığı ve bedelinin ağır olacağını' söylemişti.

İslami Cihad da yazılı açıklamasında "Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak" demişti.