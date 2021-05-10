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10 May 2021 20:04

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldı

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldı

Siyonist Rejim güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Batı Kudüs ve Beyt Şems'e atılan roketlerin sorumluluğunu Hamas üstlendi.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldı.

Roketlerin sorumluluğunu Hamas üstlendi.

Hamas, saldırının İsrail'in suçlarına ve saldırganlığına bir tepki olduğunu duyurdu.

Roketlerin atılmasının ardından İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldığı ifade edildi.

Öncesinde Hamas'ın bir sözcüsü, 'Gazze Şeridi'ndeki silahlı hareketlerin ortak komutanlığının İsrail'e Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'dan güvenlik güçlerini 18.00'e dek çekmesi için ültimatom verdiğini' duyurmuştu.

AA'ya konuşan Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, 'İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle dini bir savaş başlattığı ve bedelinin ağır olacağını' söylemişti.

İslami Cihad da yazılı açıklamasında "Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak" demişti.

News Code 1894254
https://tr.mehrnews.com/news/1894254/

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