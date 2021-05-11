Siyonist Rejim'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 şehit, 65 yaralı

Siyonist Rejim ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İşgal güçleri Gazze'ye hava saldırılarına başlamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'a düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 9 kişinin şehit düştüğü bildirilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada, Siyonist güçlerinin Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şehit olanların sayısının 9'u çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiği bildirildi. Bakanlık, saldırılar sonucu 65 Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.

Aşkelon'a roket saldırısı

İşgal altındaki toprakların güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen en az 10 roket nedeni ile hava savunma sistemi devreye girmişti. Vatandaşları uyarmak üzere ise kentin birçok noktasında siren sesleri yükselmişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Siyonist Rejim'den Gazze'ye hava saldırısı

İşgal güçleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan Hamas hedeflerine misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirilmişti. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın şehit olduğunu doğrulamıştı.

Hamas, İsrail'e ültimatom vermişti

Hamas tarafından yapılan açıklamada, rejimin güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından rejimin ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.